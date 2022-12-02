Управляющему директору «Тоттенхэма» грозит арест в Италии за махинации во время работы в «Ювентусе»

Управляющему директору «Тоттенхэма» Фабио Паратичи грозит арест в Италии из-за скандала, разгорающегося вокруг «Ювентуса», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку, что связано с финансовыми махинациями, в которых подозревают руководство итальянского клуба.

К подозреваемым относится и Паратичи, который трудился в Турине с 2000 по 2021 год, а с недавних пор помогает бывшему тренеру «Ювентуса» Антонио Конте в «Тоттенхэме».

Он значится в числе лиц, ордер на арест которых собирается выдать прокуратура. Расследование в отношении 50-летнего директора «шпор» уже ведется.