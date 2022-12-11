Фирмино получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 31-летний бразилец получил предложение от клуба «Аль-Наср», сообщает Daily Mirror.

Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ он забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 13 матчах.

7 декабря экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг слухи о договоренности с «Аль-Насром». Затем появилась информация, что до окончания ЧМ-2022 португалец не будет подписывать контракт ни с одним клубом.