Нападающий Калайджич прилетел в Англию для прохождения медосмотра перед переходом в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Штуттгарта» Саша Калайджич в ближайшее время подпишет контракт с «Вулверхэмптоном».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 25-летний футболист прилетел в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и затем подписать контракт с английским клубом.

Отмечается, что немецкий клуб получит 18 миллионов евро в качестве трансферной платы, а форвард подпишет контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Калайджич забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 15 матчах за «Штутгарт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне он отдал 3 результативные передачи в 3 матчах бундеслиги.