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Сегодня, 11:55

«Лидс» интересуется нападающим «Рейнджерс» Кентом

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лидс» заинтересован в приобретении нападающего Райана Кента из «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

По данным источника, английскому клубу придется выложить более 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы заполучить 25-летнего игрока.

Контракт Кента с «Лидсом» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 6 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11159305/Leeds-consider-reigniting-Rangers-star-Ryan-Kent.html?ico=topics_pagination_desktop
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ФК Лидс
ФК Рейнджерс
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