«Лидс» интересуется нападающим «Рейнджерс» Кентом

«Лидс» заинтересован в приобретении нападающего Райана Кента из «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

По данным источника, английскому клубу придется выложить более 15 миллионов фунтов стерлингов, чтобы заполучить 25-летнего игрока.

Контракт Кента с «Лидсом» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 6 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи.