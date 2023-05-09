Макнейл — о победе над «Брайтоном»: «Мы были прекрасны и заслужили три очка»

Нападающий «Эвертона» Дуайт Макнейл прокомментировал победу над «Брайтоном» (5:1) в матче 35-го тура АПЛ. В этой встрече форвард отметился дублем.

«Все просто отлично, — цитирует BBC игрока. — Мы начали должным образом, у нас был командный план, который сработал. Все мы были прекрасны на поле и поэтому заслуженно получили три очка. Это настоящая командная работа».

«Эвертон» набрал 32 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 55 очками располагается на 7-й строчке.