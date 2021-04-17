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Нападающий «Арсенала» Нкетиа летом может перейти в «Вест Хэм»

12:08
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«Вест Хэм» заинтересован в покупке нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа, сообщает Yahoo!Finance.

По сведениям источника, «Вест Хэм» следит за игроком с января, но «Арсенал» отказывался от всех предложений по трансферу. Ситуация может измениться после того, как «канониры» продлили контракт с Фолэрином Балоганом. Летом «Вест Хэм» попробует приобрести 21-летнего нападающего.

В текущем сезоне Нкетиа провел 15 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://uk.finance.yahoo.com/news/west-ham-offered-eddie-nketiah-082045979.html?guccounter=1

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