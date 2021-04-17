Нападающий «Арсенала» Нкетиа летом может перейти в «Вест Хэм»
«Вест Хэм» заинтересован в покупке нападающего «Арсенала» Эдварда Нкетиа, сообщает Yahoo!Finance.
По сведениям источника, «Вест Хэм» следит за игроком с января, но «Арсенал» отказывался от всех предложений по трансферу. Ситуация может измениться после того, как «канониры» продлили контракт с Фолэрином Балоганом. Летом «Вест Хэм» попробует приобрести 21-летнего нападающего.
В текущем сезоне Нкетиа провел 15 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://uk.finance.yahoo.com/news/west-ham-offered-eddie-nketiah-082045979.html?guccounter=1
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