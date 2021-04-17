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«Ливерпуль» не собирается предлагать улучшенный контракт Вайналдуму

13:29
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Полузащитник Джорджиньо Вайналдум с большой долей вероятностью покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2020/21, сообщает Liverpool Echo.

30-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». Он заключил предварительный контракт с каталонским клубом.

Английский клуб не собирается участвовать в торгах и предлагать футболисту еще более выгодные условия.

Вайналдум в этом сезоне провел 31 матч и забил два гола за «Ливерпуль» в АПЛ.

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