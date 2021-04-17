«Ливерпуль» не собирается предлагать улучшенный контракт Вайналдуму
Полузащитник Джорджиньо Вайналдум с большой долей вероятностью покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2020/21, сообщает Liverpool Echo.
30-летний футболист продолжит карьеру в «Барселоне». Он заключил предварительный контракт с каталонским клубом.
Английский клуб не собирается участвовать в торгах и предлагать футболисту еще более выгодные условия.
Вайналдум в этом сезоне провел 31 матч и забил два гола за «Ливерпуль» в АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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