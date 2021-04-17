«Манчестер Сити» готов повысить зарплату Фодена до 100 тысяч фунтов в неделю
«Манчестер Сити» готов начать переговоры с полузащитником Филом Фоденом о новом контракте, утверждает Daily Mirror.
«Горожане» собираются увеличить зарплату Фодена более чем в три раза — до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В клубе хотят заключить новую пятилетнюю сделку со своим воспитанником до старта Евро-2020.
Всего в этом сезоне 20-летний Фоден забил 13 голов и отдал семь результативных передач за «Сити».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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