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«Манчестер Сити» готов повысить зарплату Фодена до 100 тысяч фунтов в неделю

11:41
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«Манчестер Сити» готов начать переговоры с полузащитником Филом Фоденом о новом контракте, утверждает Daily Mirror.

«Горожане» собираются увеличить зарплату Фодена более чем в три раза — до 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В клубе хотят заключить новую пятилетнюю сделку со своим воспитанником до старта Евро-2020.

Всего в этом сезоне 20-летний Фоден забил 13 голов и отдал семь результативных передач за «Сити».

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