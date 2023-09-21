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Сегодня, 12:26

«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3 гола в трех матчах подряд

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года пропустил три гола в трех матчах подряд.

Команда Эрика тен Хага уступила «Арсеналу» (1:3) в 4-м туре АПЛ, «Брайтону (1:3) в 5-м туре АПЛ и «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Такой показатель стал рекордным с декабря 1978 года. Тогда клуб тренировал Дэвид Секстон.

Также поражение от «Баварии» стало для «МЮ» 4-м в 6 матчах этого сезона — это худший результат клуба с 1986 года.

ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Арсенал 5 4 1 0 9-4 13
5
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Нот. Форест 5 2 1 2 7-7 7
9
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
10
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
11
 Брентфорд 5 1 3 1 8-6 6
12
 Ньюкасл 5 2 0 3 8-7 6
13
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
14
 Челси 5 1 2 2 5-5 5
15
 Борнмут 5 0 3 2 4-8 3
16
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Бернли 4 0 1 3 4-12 1
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 - : -
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 - : -
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 - : -
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 - : -
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
 - : -
24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 7
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Одсонн Эдуар

Одсонн Эдуар

Кристал Пэлас

 4
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Жан-Филипп Матета

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 5 1 2
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 2 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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