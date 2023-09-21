«МЮ» впервые за 44 года пропустил 3 гола в трех матчах подряд

«Манчестер Юнайтед» впервые за 44 года пропустил три гола в трех матчах подряд.

Команда Эрика тен Хага уступила «Арсеналу» (1:3) в 4-м туре АПЛ, «Брайтону (1:3) в 5-м туре АПЛ и «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

Такой показатель стал рекордным с декабря 1978 года. Тогда клуб тренировал Дэвид Секстон.

Также поражение от «Баварии» стало для «МЮ» 4-м в 6 матчах этого сезона — это худший результат клуба с 1986 года.