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Сегодня, 07:30

«Манчестер Юнайтед» показал худший старт сезона с 1986 года

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (3:4) в групповом турнире Лиги чемпионов и потерпел 4-е поражение в 6 матчах на старте сезона-2023/24.

Таким образом, манкунианцы выдали худшее начало с 1986 года. Тогда клуб возглавлял Рон Актинсон, который в ноябре покинул клуб. На его место пришел в то время главный тренер «Абердина» и сборной Шотландии Алекс Фергюсон.

После поражения от «Баварии» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что виновников манкунианцам нужно искать в зеркале.

ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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