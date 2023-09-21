«Манчестер Юнайтед» показал худший старт сезона с 1986 года

«Манчестер Юнайтед» уступил «Баварии» (3:4) в групповом турнире Лиги чемпионов и потерпел 4-е поражение в 6 матчах на старте сезона-2023/24.

Таким образом, манкунианцы выдали худшее начало с 1986 года. Тогда клуб возглавлял Рон Актинсон, который в ноябре покинул клуб. На его место пришел в то время главный тренер «Абердина» и сборной Шотландии Алекс Фергюсон.

После поражения от «Баварии» главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг заявил, что виновников манкунианцам нужно искать в зеркале.