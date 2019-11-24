«МЮ» в матче с «Шеффилдом» забил трижды за 7 минут, но все равно упустил победу

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче 13-го тура чемпионата Англии — 3:3. В начале 2-го тайма хозяева повели 2:0, однако в течение семи минут — с 72-й по 79-ю — «МЮ» забил три мяча. Первый гол во взрослом футболе забил 19-летний Брэндон Уильямс, а также впервые в премьер-лиге отличился 18-летний Мэйсон Гринвуд.

Тем не менее, в концовке встречи «Шеффилд Юнайтед» забил третий мяч и завершил встречу вничью.

Вратарь «МЮ» Давид де Хеа провел 376-ю встречу за клуб, выйдя по этому показателю на третье место среди голкиперов. Чаще него ворота «МЮ» защищали Петер Шмайхель (398) и Алекс Степни (539).

«МЮ» упустил шанс подняться на пятое место в таблице.

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13-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 3:3 (1:0)

Голы: Флек, 19 (1:0). Муссе, 52 (2:0). Уильямс, 72 (2:1). Гринвуд, 77 (2:2). Рэшфорд, 79 (2:3). Макберни, 90 (3:3).

«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Ягелка, Бэшем (Робинсон, 83), Стивенс, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Шарп, 78), Муссе (Макберни, 68).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс (Лингард, 46), Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Уильямс, Фред, Перейра (Гринвуд, 73), Марсьяль (Туанзебе, 84), Рэшфорд, Джеймс.

Предупреждения: Уильямс, 50. Ландстрем, 51. Ван-Биссака, 60.

Судья: Марринер.

24 ноября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».