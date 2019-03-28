"МЮ" назначил Сульшера главным тренером на постоянной основе

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера на постоянной основе. Контракт с 46-летним норвежцем подписан на три года, сообщает официальный сайт клуба.

Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" после отставки Жозе Моуринью в декабре 2018 года. Под его руководством манкунианцы выиграли 14 из 19 матчей во всех турнирах.