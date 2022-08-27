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Сегодня, 15:03

«МЮ» интересуется нападающим «Барселоны» Депаем

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» хочет купить форварда «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По данным источника, английский клуб предложил за 28-летнего голландца 10 миллионов евро. Депай выступал за «МЮ» с 2015 по 2017 год.

Нападающий перешел в «Барселону» прошлым летом. Его действующее соглашение рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Депай провел 37 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

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ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

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Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Брайтон 3 2 1 0 4-1 7
3
 Лидс 3 2 1 0 7-3 7
4
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5
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
7
 Ньюкасл 3 1 2 0 5-3 5
8
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
9
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
10
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
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 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
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17
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