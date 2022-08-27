«МЮ» интересуется нападающим «Барселоны» Депаем
«Манчестер Юнайтед» хочет купить форварда «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает журналист Жерар Ромеро.
По данным источника, английский клуб предложил за 28-летнего голландца 10 миллионов евро. Депай выступал за «МЮ» с 2015 по 2017 год.
Нападающий перешел в «Барселону» прошлым летом. Его действующее соглашение рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В минувшем сезоне Депай провел 37 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.
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|
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|3
|1
|0
|2
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|3
|
15
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|0
|2
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|3
|
16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
17
|Вулверхэмптон
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|0
|1
|2
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|1
|
18
|Эвертон
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|0
|1
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|2-4
|1
|
19
|Лестер
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|1
|
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|27.08
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|27.08
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|27.08
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|
Брайтон – Лидс
|- : -
|27.08
|17:00
|
Челси – Лестер
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|27.08
|17:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
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|27.08
|19:30
|
Арсенал – Фулхэм
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|
Астон Вилла – Вест Хэм
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|28.08
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|28.08
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Морено Родриго
Лидс
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Александр Митрович
Фулхэм
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|Ж
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Ливерпуль
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|1
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