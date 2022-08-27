«МЮ» интересуется нападающим «Барселоны» Депаем

«Манчестер Юнайтед» хочет купить форварда «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает журналист Жерар Ромеро.

По данным источника, английский клуб предложил за 28-летнего голландца 10 миллионов евро. Депай выступал за «МЮ» с 2015 по 2017 год.

Нападающий перешел в «Барселону» прошлым летом. Его действующее соглашение рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне Депай провел 37 матчей за каталонцев во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.