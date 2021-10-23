«Мы с тобой». Футболисты «Норвича» поддержали вратаря Бардена, у которого диагностировали рак
Футболисты «Норвича» поддержали вратаря команды Дэниэля Бардена, которому поставили диагноз рак яичек.
Перед матчем 9-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:7) игроки «Норвича» вышли на поле в футболках с надписью: «Мы с тобой. Будь сильным, Дэн».
Барден сообщил о том, что ему поставили диагноз рак 18 октября. Он выступал за шотландский «Ливингстон» на правах аренды, но теперь будет вынужден сделать паузу в карьере.
В текущем сезоне 20-летний валлиец провел один матч за «Ливингстон», в котором пропустил один мяч.
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