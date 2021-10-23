«Мы с тобой». Футболисты «Норвича» поддержали вратаря Бардена, у которого диагностировали рак

Футболисты «Норвича» поддержали вратаря команды Дэниэля Бардена, которому поставили диагноз рак яичек.

Перед матчем 9-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:7) игроки «Норвича» вышли на поле в футболках с надписью: «Мы с тобой. Будь сильным, Дэн».

Футболисты «Норвича» вышли на сегодняшний матч с «Челси» в футболках с надписью «Мы с тобой. Будь сильным, Дэн» ?



Так они поддержали молодого вратаря клуба Дэна Бардена, у которого в понедельник обнаружили рак. pic.twitter.com/KWaTkUjJ7V — Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 23, 2021

Барден сообщил о том, что ему поставили диагноз рак 18 октября. Он выступал за шотландский «Ливингстон» на правах аренды, но теперь будет вынужден сделать паузу в карьере.

В текущем сезоне 20-летний валлиец провел один матч за «Ливингстон», в котором пропустил один мяч.