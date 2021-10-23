Хет-трик Кинга помог «Уотфорду» разгромить «Эвертон»
«Эвертон» уступил «Уотфорду» (2:5) в матче девятого тура чемпионата Англии. Хет-трик в составе победителей сделал Джошуа Кинг.
«Критал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью (1:1). С таким же счетом завершился матч «Лидс» — «Вулверхэмптон». «Саутгемптон» и «Бернли» также разошлись миром — 2:2.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
9-й тур
«Эвертон» — «Уотфорд» — 2:5 (1:1)
Голы: Дэйвис, 3 (1:0). Кинг, 13 (1:1). Ришарлисон, 63 (2:1). Куцка, 78 (2:2). Кинг, 80 (2:3). Кинг, 86 (2:4). Деннис, 90+1 (2:5).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Аллан, Дэйвис, Таунсенд, Рондон, Грэй (Ивоби, 77), Гордон (Ришарлисон, 60).
«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Масина, Трост-Эконг, Нгакия (Нкулу, 76), Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 65), Кинг, Сарр (Деннис, 64), Кучо Эрнандес.
Предупреждения: Динь, 17. Трост-Эконг, 44. Аллан, 54. Деннис, 70. Ришарлисон, 72. Кинг, 81. Рондон, 90+3.
Судья: Скотт.
23 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Саутгемптон» — «Бернли» — 2:2 (1:1)
Голы: Корне, 13 (0:1). Ливраменто, 41 (1:1). Бройя, 50 (2:1). Корне, 57 (2:2).
«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Беднарек, Салису, Ромеу, Диалло, Ливраменто, Уолкотт (С.Армстронг, 75), Редмонд (А.Армстронг, 89), Эль-Юнусси, Бройя (Адамс, 79).
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Корне (Гудмундссон, 78), Тэйлор, Коллинз, Корк (Родригес, 70), Уэствуд, Браунхил, Вуд (Выдра, 90+1), Макнейл.
Предупреждения: Корк, 42. Родригес, 70. Уэствуд, 72. Эль-Юнусси, 81.
Судья: Кавана.
23 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».
«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (0:0)
Голы: Бентеке, 56 (1:0). Уилсон, 65 (1:1).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Шлупп, 73), Галлахер (Матета, 86), Олисе (Заа, 66), Бентеке, Эдуар.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Крафт, Манкильо, Ласкеллес, Хэйден, Лонгстафф (Альмирон, 66), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 81), Фрэйзер (Уиллок, 66), Уилсон.
Предупреждения: Андерсен, 13. Уилсон, 27. Уорд, 27. Ласкеллес, 59. Бентеке, 90. Жоэлинтон, 90+2. Ритчи, 90+4.
Судья: Инглэнд.
23 октября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
«Лидс» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:1)
Голы: Хван Хи Чхан, 10 (0:1). Родриго, 90+4 — с пенальти (1:1).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Клих (Гелхардт, 63), Шеклтон, Родриго, Рафинья (Саммервилл, 54), Джеймс, Харрисон (Робертс, 46).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Хувер, 83), Килман, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 89), Дендонкер, Хименес, Траоре (Поденсе, 75), Хван Хи Чхан.
Предупреждения: Жоау Моутинью, 5. Килман, 50. Саисс, 53. Шеклтон, 65. Родриго, 90+4.
Судья: Джоунс (Англия).
23 октября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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