Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хет-трик Кинга помог «Уотфорду» разгромить «Эвертон»

18:58
Теги:

«Эвертон» уступил «Уотфорду» (2:5) в матче девятого тура чемпионата Англии. Хет-трик в составе победителей сделал Джошуа Кинг.

«Критал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью (1:1). С таким же счетом завершился матч «Лидс» — «Вулверхэмптон». «Саутгемптон» и «Бернли» также разошлись миром — 2:2.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

9-й тур

«Эвертон» — «Уотфорд» — 2:5 (1:1)

Голы: Дэйвис, 3 (1:0). Кинг, 13 (1:1). Ришарлисон, 63 (2:1). Куцка, 78 (2:2). Кинг, 80 (2:3). Кинг, 86 (2:4). Деннис, 90+1 (2:5).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Аллан, Дэйвис, Таунсенд, Рондон, Грэй (Ивоби, 77), Гордон (Ришарлисон, 60).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Масина, Трост-Эконг, Нгакия (Нкулу, 76), Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 65), Кинг, Сарр (Деннис, 64), Кучо Эрнандес.

Предупреждения: Динь, 17. Трост-Эконг, 44. Аллан, 54. Деннис, 70. Ришарлисон, 72. Кинг, 81. Рондон, 90+3.

Судья: Скотт.

23 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Саутгемптон» — «Бернли» — 2:2 (1:1)

Голы: Корне, 13 (0:1). Ливраменто, 41 (1:1). Бройя, 50 (2:1). Корне, 57 (2:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Перро, Беднарек, Салису, Ромеу, Диалло, Ливраменто, Уолкотт (С.Армстронг, 75), Редмонд (А.Армстронг, 89), Эль-Юнусси, Бройя (Адамс, 79).

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Корне (Гудмундссон, 78), Тэйлор, Коллинз, Корк (Родригес, 70), Уэствуд, Браунхил, Вуд (Выдра, 90+1), Макнейл.

Предупреждения: Корк, 42. Родригес, 70. Уэствуд, 72. Эль-Юнусси, 81.

Судья: Кавана.

23 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (0:0)

Голы: Бентеке, 56 (1:0). Уилсон, 65 (1:1).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гэи, Митчелл, Макартур, Миливоевич (Шлупп, 73), Галлахер (Матета, 86), Олисе (Заа, 66), Бентеке, Эдуар.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Крафт, Манкильо, Ласкеллес, Хэйден, Лонгстафф (Альмирон, 66), Сен-Максимен (Жоэлинтон, 81), Фрэйзер (Уиллок, 66), Уилсон.

Предупреждения: Андерсен, 13. Уилсон, 27. Уорд, 27. Ласкеллес, 59. Бентеке, 90. Жоэлинтон, 90+2. Ритчи, 90+4.

Судья: Инглэнд.

23 октября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

«Лидс» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (0:1)

Голы: Хван Хи Чхан, 10 (0:1). Родриго, 90+4 — с пенальти (1:1).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Клих (Гелхардт, 63), Шеклтон, Родриго, Рафинья (Саммервилл, 54), Джеймс, Харрисон (Робертс, 46).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Хувер, 83), Килман, Жоау Моутинью (Рубен Невеш, 89), Дендонкер, Хименес, Траоре (Поденсе, 75), Хван Хи Чхан.

Предупреждения: Жоау Моутинью, 5. Килман, 50. Саисс, 53. Шеклтон, 65. Родриго, 90+4.

Судья: Джоунс (Англия).

23 октября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
История подвига Веденина: советский лыжник уничтожил норвежца и не подчинился японскому императору
На свадьбе российского экс-сенатора в Италии невеста станцевала на стуле
0