Мойес готов вернуться в «Эвертон»

Дэвид Мойес готов вернуться на пост главного тренера «Эвертона», сообщает The Mirror. 56-летний специалист остается безработным уже второй сезон и хочет вернуться в английскую премьер-лигу. Ради этого Мойес отклонил предложения клубов из чемпионшипа.

Мойес возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 годы. Последним местом его работы был «Вест Хэм», откуда он был уволен по ходу сезона-2017/18.

Под руководством нынешнего главного тренера ливерпульцев Марку Силвы команда опустилась на 18-е место после 8 туров чемпионата Англии.

По мнению британских букмекеров, 42-летний португальский специалист — фаворит в борьбе за следующую тренерскую отставку. Она может случиться уже после следующего тура, когда «Эвертон» на своем поле примет «Вест Хэм». (19 октября). На пост тренера «ирисок» также претендуют Микель Артета и Рафаэль Бенитес.