Полузащитник Сен-Максимен и болельщик подшутили друг над другом в Twitter

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен и болельщик Патрик Уильямс протроллили друг друга в Twitter.

В соцсети футболист выложил видео, на котором он празднует свой гол в ворота «Бернли».

«Переоцененный игрок, который даже не попал на нашу скамейку запасных», — написал Уильямc в комментариях к ролику.

Сен-Максимен в ответ выложил фотографию мусорного ведра с микрофоном.

«Спасибо за комментарий, Патрик», — подписал снимок хавбек.