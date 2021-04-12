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Полузащитник Сен-Максимен и болельщик подшутили друг над другом в Twitter

09:44
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Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен и болельщик Патрик Уильямс протроллили друг друга в Twitter.

В соцсети футболист выложил видео, на котором он празднует свой гол в ворота «Бернли».

«Переоцененный игрок, который даже не попал на нашу скамейку запасных», — написал Уильямc в комментариях к ролику.

Сен-Максимен в ответ выложил фотографию мусорного ведра с микрофоном.

«Спасибо за комментарий, Патрик», — подписал снимок хавбек.

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