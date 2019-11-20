Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» назначен Жозе Моуринью, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Контракт с 56-летним специалистом заключен до конца сезона-2022/23. Маурисио Покеттино во вторник 19 ноября покинул пост главного тренера «Тоттенхэма», который занимал с 2014 года.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого специалист был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Ранее он уже работал в Лондоне, возглавляя «Челси» с 2004 по 2007-й и с 2013 по 2015 год.

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