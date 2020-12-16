Моуринью считает, что ему не хватило времени в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил, что ему нужно было больше времени в «Манчестер Юнайтед». Португалец работал с манкунианцами с июля 2016 года по декабрь 2018 года.

— В определенные периоды моей карьеры не требовалось много времени для достижения успеха, — цитирует Goal Моуринью. — Так было в «Порту», «Интере», «Реале», «Челси», мы добились успеха без потребности в длительном отрезке. Первым клубом, в котором я чувствовал, что мне нужно время, а время не было предоставлено, был «Манчестер Юнайтед». Тогда я чувствовал, что ухожу в середине пути, но я очень рано научился уважать решения. Что сделано, то сделано, идем дальше. С гордостью говорю об этом, когда ухожу из клубов.

Напомним, Моуринью присоединился к «Тоттенхэму» через 11 месяцев после увольнения из «Манчестер Юнайтед».