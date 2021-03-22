Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (2:0).

«Это был хороший результат, полная заслуга игроков. Они отдали все. Команда была именно командой. Следующая задача для команды — не играть так, как будто это реакция на ужасное выступление в Лиге Европы. Игра с таким состоянием ума и души должна быть постоянной.

Я хочу гордиться своими игроками независимо от результата. Много раз я гордился игроками в течение моей карьеры после поражений, но я не гордился собой в прошлый четверг или на «Эмирейтс». Мне не сделать этого в одиночку. Я должен делать это со своим клубом, с игроками в раздевалке. Сегодня я действительно доволен тем, что они сделали», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

После этого матча «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место в АПЛ, «Астон Вилла» с 41 очком — на 10-й строчке.