Кейн: «Тоттенхэм» не хотел уходить на матчи сборных с тремя поражениями подряд»

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн подвел итоги перенесенного матча 18-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

«Очень необходимая победа. Последние несколько игр были недостаточно хорошими. Мы знали, что должны прийти в норму. Мы не хотели уходить на матчи сборных с тремя поражениями. Парни внесли большой вклад, мы это заслужили. В последних двух играх мы упали ниже наших стандартов. Было приятно вернуться», — приводит слова Кейна Sky Sports.

После этого матча «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место в АПЛ, «Астон Вилла» с 41 очком — на 10-й строчке.