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Кейн забил 160 голов в чемпионате Англии. До рекорда Ширера — 100 мячей

02:45
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«Тоттенхэм» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Форвард «шпор» Харри Кейн забил 160-й гол в АПЛ и расположился на 9-й строчке в рейтинге лучших бомбардиров. До рекорда Алана Ширера 27-летнему англичанину не хватает 100 голов.

В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей за «Тоттенхэм», в которых забил 27 голов и сделал 15 результативных передач.

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