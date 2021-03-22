«Тоттенхэм» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Форвард «шпор» Харри Кейн забил 160-й гол в АПЛ и расположился на 9-й строчке в рейтинге лучших бомбардиров. До рекорда Алана Ширера 27-летнему англичанину не хватает 100 голов.

В текущем сезоне Кейн провел 40 матчей за «Тоттенхэм», в которых забил 27 голов и сделал 15 результативных передач.