Моуринью недоволен состоянием гостевой раздевалки «Стоук Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед гостевым матчем 1/4 финала Кубка лиги против «Стоук Сити» ответил на вопрос о состоянии раздевалки на стадионе соперников.

Из-за пандемии коронавируса клубы в Англии используют временные раздевалки на гостевых матчах — таковы требования протокола. Ранее главный тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок раскритиковал состояние такой раздевалки у «Стоука». Он назвал ее свинарником и добавил, что постыдился бы держать там животных. Моуринью своим ответом на пресс-конференции дал понять, что ему также не нравится состояние раздевалки, хоть и не сказал об этом прямо.

«У меня есть видео оттуда (из раздевалки — Прим. «СЭ»), — цитирует португальца Sky Sports. — Его сделал коллега, который работает в другой команде, уже сыгравшей против них. Я не собирался поднимать этот вопрос, вы это сделали сами. Но я не думаю, что это вопрос для меня. Думаю, что это вопрос для властей: футбольных и тех, кто отвечает за безопасность. Но это не мой вопрос, и я не буду плохим парнем, который комментирует состояние гостевой раздевалки «Стоука».

Матч «Стоук Сити» — «Тоттенхэм» состоится 23 декабря. Начало в 20.30 по московскому времени.