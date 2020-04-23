Моуринью будет доставлять еду нуждающимся, которые пострадали от коронавируса

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поможет с раздачей продуктов нуждающимся в условиях пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт клуба.

Португальский специалист будет доставлять продукты из тренировочного лагеря клуба.

— Здесь мы выращиваем свежие фрукты и овощи для ресторана, в котором питается основная команда, — сказал Моуринью на видео в Twitter клуба. — Эта еда будет отправлена в распределительный центр на стадионе, чтобы она могла попасть к тем, кто больше всего в ней нуждается. Со следующей недели я буду добровольно помогать в саду и доставлять эту еду на стадион, пока мы вместе боремся с пандемией.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек. Зафиксировано 185 483 летальных исхода от инфекции, вылечились 730 518 человека. В Великобритании зафиксировано 138 078 заболевших, 18 738 умерло.