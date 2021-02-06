Нападающий «Саутгемптона» Такуми Минамино забил в дебютной игре за новый клуб. 26-летний форвард вышел в стартовом составе на матч 23-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла». Своей первый гол за святых он провел на 30-й минуте.

Минамино стал первым японцем, который смог забить за два разных клуба АПЛ. Для этого ему понадобилось всего полтора месяца: 19 декабря он отличился в составе «Ливерпуля» в игре с «Кристал Пэлас» (7:0).