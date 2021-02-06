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Артета рассказал о травме Томаса Партея в матче с «Астон Виллой»

18:39
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что полузащитник Томас Партей был заменен из-за травмы в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (0:1).

«Я знал, что у него мышечные проблемы, поэтому нам пришлось снять его, — цитирует специалиста Football London. — Он не мог продолжать играть. Посмотрим, насколько серьезно повреждение. Он чувствовал себя недостаточно хорошо, и мы заменили его».

Вместо Партея на 74-й минуте вышел Виллиан.

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