Мэтт Хоббс назначен спортивным директором «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о назначении Мэтта Хоббса спортивным директором клуба.

«Для меня большая честь стать спортивным директором этого невероятного футбольного клуба. Это захватывающее время для «волков», и теперь, когда у нас есть команда менеджеров мирового класса, я уверен в том, что мы можем коллективно привести клуб к результату», — цитирует пресс-служба клуба Хоббса.

Специалист работает в «Вулверхэмптоне» с 2015 года. Последние годы он был главным скаутом и руководителем отдела подбора игроков.

«Вулверхэмптон» занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков в 15 матчах.