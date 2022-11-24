Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Команда изучает возможность подписания 37-летнего португальца.

Ранее появилась информация, что Роналду получит предложение от «Аль-Насра» из Саудовской Аравии. По данным источника, клуб предложит португальцу двухлетний контракт на сумму около 240 миллионов евро.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

До этого Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором обвинил «Ман Юнайтед» в предательстве. Нападающий раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.