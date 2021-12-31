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Мендеш: «Я уверен, что это будет отличный сезон для Роналду»

02:17
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Жорже Мендеш, агент форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, поделился мнением об игре нападающего.

«Криштиану очень счастлив в «МЮ». Как всегда в своей карьере, он продолжает свою солидную, отличную игру. Я уверен, что это будет отличный сезон для него», — приводит слова Мендеша Sky Sports.

36-летний португалец в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1) забил 92-й гол в АПЛ. По этому показателю форвард опередил бывшего одноклубника и экс-тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера (91).

В текущем сезоне Роналду провел 20 матчей за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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