Мактоминай: «МЮ» переживает переходный период и не может заглядывать далеко вперед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай после победы в матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (3:1) подвел итоги выступления команды в 2021 году.

«Нам нужно делать больше, и, надеюсь, в 2022 году мы сможем этого достичь. Я говорю об адаптации к новым методам. Мы должны вернуться к основам футбола. Мы должны бороться, мы должны бежать, мы должны творить. Если мы не будем бороться в первые 15 минут, это будет сложно, независимо от качества наших форвардов.

Мы переживаем переходный период и не можем заглядывать далеко вперед с точки зрения амбиций и целей. Мы хотим получать удовольствие от футбола, сейчас в нем слишком много негатива», — приводит слова Мактоминая BBC Sport.

После этого матча «МЮ» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице, «Бернли» с 11 очками — на 18-й строчке.