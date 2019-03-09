Маурисио Покеттино: "Меня связывают с "Реалом"? Это позитивный сигнал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Реал". Аргентинец называется среди возможных претендентов на пост главного тренера "Реала" в случае отставки Сантьяго Солари.

– У меня своя связь с Испанией. Однажды я хотел бы туда вернуться, – цитирует AS Покеттино. – Хочу вернуться и показывать футбол, который будет приносить победы. Всегда хочется получить новый опыт и принять участие в новых проектах. С Солари мы знаем друг друга достаточно. Он занимает видный пост. Когда результаты не соответствуют ожиданиям, всегда возникают разные разговоры. Я расцениваю позитивным сигналом, что меня связывают с "Реалом". Значит, люди считают, что я хорошо делаю свою работу.