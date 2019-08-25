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Маурисио Покеттино: «Говорю Эриксену, чтобы не обращал внимания на слухи»

09:50
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что слухи вокруг Кристиана Эриксена не сказываются на игре датчанина. 27-летнего игрока связывают с другими клубами, включая «Реал».

— Я всегда говорю ему, чтобы не обращал внимания на слухи, — цитирует Football Espana Покеттино. — Тут ничего особо не скажешь. У него контракт рассчитан еще на год. Конечно, такая ситуация — не лучшая ни для него, ни для клуба. Но он работает как обычно и остается важным игроком для команды.

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