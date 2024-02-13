«Вест Хэм» остановил переговоры по новому контракту с Мойесом из-за серии команды без побед

«Вест Хэм» приостановил переговоры по новому контракту с главным тренером команды Дэвидом Мойесом, сообщает Daily Mail.

Руководство клуба недовольно результатами — в последних семи матчах «молотобойцы» потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью.

Мойес возглавил «Вест Хэм» в ноябре 2017 года и был отправлен в отставку в мае 2018 года, после чего вернулся в клуб в декабре 2019 года. Нынешний контракт 60-летнего шотландца действует до конца июня 2024 года.