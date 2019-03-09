Маурицио Сарри: "История с Кепой положительно сказалась на команде"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отметил прогресс в игре команды. По его словам, футболисты заиграли лучше после конфликта с вратарем Кепой Аррисабалагой.

– Как я говорил, считаю, что мы с "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги играли хорошо, – цитирует AFP Сарри. – За пару недель до этого мы проиграли ему же со счетом 0:6. Через две недели после игроки вышли на свой настоящий уровень. Это важно для нашей уверенности. В финале ситуация с Кепой оказала положительное влияние на команду. Из пяти последних матчей мы выиграли четыре, сыграли вничью с "Манчестер Сити". Мы прогрессируем в атаке и в обороне, играем внимательнее.