Маунт извинился за нарушение карантина

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт принес извинения за то, что нарушил правила карантина, сообщает Sky Sports.

Несмотря на запрет на выход из дома, Маунта заметили играющим в футбол со своим другом полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

В данный момент все футболисты «Челси» находятся на карантине, который продлится две недели. Дело в том, что нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.