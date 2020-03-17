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Маунт извинился за нарушение карантина

20:44
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт принес извинения за то, что нарушил правила карантина, сообщает Sky Sports.

Несмотря на запрет на выход из дома, Маунта заметили играющим в футбол со своим другом полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом.

В данный момент все футболисты «Челси» находятся на карантине, который продлится две недели. Дело в том, что нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.

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