Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матип вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед матчем с «МЮ»

22:48
Теги:

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип вернулся в общую группу, сообщил в своем Twitter руководитель новостного отдела «красных» Джеймс Кэрролл.

Футболист получил травму в игре против «Вест Бромвича» (1:1). Следующий матч в премьер-лиге «Ливерпуль» проведет против «Манчестер Юнайтед».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 17 января. Начало в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир