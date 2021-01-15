Матип вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед матчем с «МЮ»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип вернулся в общую группу, сообщил в своем Twitter руководитель новостного отдела «красных» Джеймс Кэрролл.

Футболист получил травму в игре против «Вест Бромвича» (1:1). Следующий матч в премьер-лиге «Ливерпуль» проведет против «Манчестер Юнайтед».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 17 января. Начало в 19.30 по московскому времени.