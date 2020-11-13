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Матич покинет «Манчестер Юнайтед» в январе

21:50
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 32-летний серб ищет себе новую команду, где бы ему предоставляли больше игрового времени, сообщает Manchester Evening News.

В составе «МЮ» Матич титулов еще не выигрывал, зато на его счету три выигранных чемпионата Англии в составе предыдущего клуба — лондонского «Челси».

В текущем сезоне на счету серба только 4 матча в АПЛ.

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