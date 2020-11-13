Матич покинет «Манчестер Юнайтед» в январе
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич намерен покинуть клуб в зимнее трансферное окно. 32-летний серб ищет себе новую команду, где бы ему предоставляли больше игрового времени, сообщает Manchester Evening News.
В составе «МЮ» Матич титулов еще не выигрывал, зато на его счету три выигранных чемпионата Англии в составе предыдущего клуба — лондонского «Челси».
В текущем сезоне на счету серба только 4 матча в АПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.