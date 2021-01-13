Матич назвал ожидаемой победу над «Бернли»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич считает, что его команда заслужила победу над «Бернли» в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Англии (1:0).

— Это было именно то, чего мы ожидали, — цитирует BBC Матича. — Мы проделали отличную работу и заслужили 3 очка. «МЮ» — лидер таблицы, поэтому игроки счастливы. Мы именно там, где мы находимся. «Бернли» — хорошая команда, и победить здесь непросто. Это был финал, и теперь мы сосредоточены на следующем, который будет против «Ливерпуля».