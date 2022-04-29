Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

«Мы играли против очень хорошей команды. Возможно, у них было больше моментов, чем у нас, но 1:1 — это справедливый результат. Сегодняшний матч в нашем исполнении был намного лучше, чем в предыдущие пару недель. Мы показали, что не сдаемся и продемонстрировали характер. Это была хорошая реакция со стороны нашей команды», — цитирует BBC Матича.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.