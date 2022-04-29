Главный тренер «Челси» Томас Тухель признался, что его несколько разочаровала ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

«Я в какой-то степени разочарован. Мы сыграли очень сильно как с мячом, так и без него. Мы выигрывали множество единоборств, постоянно доставляли мяч в штрафную, создали немало полумоментов, эффективно использовали пространство вокруг штрафной, но, к сожалению, в завершающей стадии нам не хватало точности.

Такие матчи случаются, и наша задача — учиться на них. Чтобы побеждать в таких играх, необходима решительность в завершающей стадии. Мы провели великолепную игру, но, к сожалению, не смогли добиться того результата, которого заслуживали», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.