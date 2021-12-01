Рангник впервые посетил стадион «Олд Траффорд»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сегодня впервые побывал на стадионе «Олд Траффорд».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вместе с тренером на арене был спортивный директор команды Джон Мерто.

Ralf Rangnick was at Old Trafford today together with John Murtough. It's his first time into the stadium — he was dreaming of Premier League chance, it's now time to start. ? #MUFC



He's expected to be there in the stands also tomorrow for Man Utd-Arsenal.@oliverhunt111 ??? pic.twitter.com/M5oK1YEqO7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2021

Ожидается, что Рангник будет присутствовать на трибунах на матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Встреча пройдет в четверг, 2 декабря.

Руководить командой в этом матче будет исполнявший обязанности главного тренера Майкл Кэррик. Связано это с тем, что немец ожидает оформления разрешения на работу в Великобритании.