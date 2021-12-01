Рангник впервые посетил стадион «Олд Траффорд»
18:34
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сегодня впервые побывал на стадионе «Олд Траффорд».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, вместе с тренером на арене был спортивный директор команды Джон Мерто.
Ожидается, что Рангник будет присутствовать на трибунах на матче «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Встреча пройдет в четверг, 2 декабря.
Руководить командой в этом матче будет исполнявший обязанности главного тренера Майкл Кэррик. Связано это с тем, что немец ожидает оформления разрешения на работу в Великобритании.
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