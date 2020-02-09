Матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» был перенесен. Об этом сообщает официальный сайт «Сити». Причиной стали экстремальные погодные условия в городе.

? MATCH POSTPONED ?



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today's @premierleague match against West Ham has been postponed.



? #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM — Manchester City (@ManCity) February 9, 2020

Новая дата проведения матча станет известна позднее. Ранее из-за шторма были перенесены матчи чемпионата Голландии, а также игра «Боруссия» М — «Кельн» в бундеслиге.