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Матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен из-за погодных условий

14:28
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Матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» был перенесен. Об этом сообщает официальный сайт «Сити». Причиной стали экстремальные погодные условия в городе.

Новая дата проведения матча станет известна позднее. Ранее из-за шторма были перенесены матчи чемпионата Голландии, а также игра «Боруссия» М — «Кельн» в бундеслиге.

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