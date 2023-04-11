Матч 34-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» перенесен

Матч 34-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» перенесен, сообщается на официальном сайте лиги.

Изначально встреча должна была пройти 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», но была перенесена на 2 мая.

Решение о переносе было принято после обращения лондонской полиции.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 30 матчах. «Челси» располагается на 11-й строчке — 39 очков.