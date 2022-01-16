Марсьяль: «Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед»

Марсьяль заявил, что никогда не откажется играть за «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в своем Instagram заявил, что никогда не откажется играть за манкунианцев.

Ранее главный тренер клуба Ральф Рангник сказал, что форвард не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2).

«Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я нахожусь в клубе семь лет и никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам», — написал Марсьяль.

В составе «МЮ» футболист играет с 2015 года, перейдя из «Монако». В этом сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.