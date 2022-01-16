Марсьяль: «Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед»
Марсьяль заявил, что никогда не откажется играть за «МЮ»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в своем Instagram заявил, что никогда не откажется играть за манкунианцев.
Ранее главный тренер клуба Ральф Рангник сказал, что форвард не хотел быть в заявке на матч 22-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:2).
«Я никогда не откажусь сыграть матч за «Манчестер Юнайтед». Я нахожусь в клубе семь лет и никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам», — написал Марсьяль.
В составе «МЮ» футболист играет с 2015 года, перейдя из «Монако». В этом сезоне он провел 7 матчей и забил 1 гол.
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|2
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|
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|22
|12
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|3
|45-17
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
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|Арсенал
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|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
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|3
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|33
|
7
|МЮ
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|9
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|
8
|Вулверхэмптон
|20
|9
|4
|7
|17-15
|31
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|21
|5
|9
|7
|25-33
|24
|
13
|Астон Вилла
|20
|7
|2
|11
|27-32
|23
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
15
|Эвертон
|19
|5
|4
|10
|24-34
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|19
|4
|2
|13
|23-37
|14
|
18
|Норвич
|21
|3
|4
|14
|10-45
|13
|
19
|Ньюкасл
|20
|1
|9
|10
|20-43
|12
|
20
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
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|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|3 : 1
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|2 : 1
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|1 : 1
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|2 : 2
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
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Ассистенты
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|Г
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|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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