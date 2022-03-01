Джесси Марш восхитился бывшим главным тренером «Лидса» Бьелсой

Новый главный тренер «Лидса» Джесси Марш поделился мнением о прошлом наставнике команды Марселе Бьелсе, который 27 февраля покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Не могу передать словами мое восхищение и уважение Бьелсе. Я следил за его карьерой со стороны и видел, что он сделал для «Лидса». Он герой. Удивительно, как ему удалось вырастить «Лидс» до команды уровня АПЛ», — цитирует Марша пресс-служба команды.

Бьелса возглавлял «Лидс» с 15 июня 2018 года. В сезоне-2019/20 команда под его руководством выиграла чемпионшип и впервые за 16 лет вышел в премьер-лигу.

Джесси Марш возглавлял «Лейпциг» в период с 1 июля по 5 декабря 2021 года. Под руководством Марша «быки» набрали лишь 38,1% возможных очков.

В настоящий момент «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 23 очками.