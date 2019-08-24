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Марку Силва: «Трудно понять, как мы можем проиграть матч, создав так много моментов»

02:51

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва после поражения от «Астон Виллы» в 3-м туре чемпионата Англии (0:2) отметил проблему с реализацией моментов.

— Действительно трудно понять, как мы можем проиграть матч, когда создаем так много моментов, — цитирует BBC Силву. — Мы начали хорошо и контролировали игру с некоторыми опасными моментами в их штрафной. Соперник же забил, когда первый раз оказался у наших ворот.

Во втором тайме у нас были шансы изменить ситуацию. По моему мнению, мы должны были добиться большего в этой игре, но нужно реализовывать моменты, которые создаешь. Самое сложное — создать, а когда ты это делаешь, ты должен просто отправить мяч в сетку.

Астон Вилла — Эвертон

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