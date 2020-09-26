Мане доволен трансферной кампанией «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане оценил трансферную кампанию своего клуба. В нынешнее трансферное окно мерсисайдцы усилились защитником Костасом Цимикасом («Олимпиакос»), полузащитником Тиагу Алькантарой («Бавария») и нападающим Диогу Жотой («Вулверхэмптон»).

— Я думаю, что не только фанаты хотят увидеть Тиагу Алькантару в старте, — приводит пресс-служба «Ливерпуля» слова Мане. — Все игроки команды, и в особенности я были очень счастливы, что наша команда получила такое усиление. С первого дня вижу, что Тиагу делает на тренировках, мне понравилось то, что он делал в игре с «Челси». Уверен, он выведет нас на новый уровень. Конечно же, мы ждем появления на поле Костаса и Диогу Жоты, это тоже хорошие усиления. Эти футболисты также помогут нам подняться на новый уровень, что является невероятным как для нас, так и для болельщиков.