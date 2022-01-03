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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону»

22:26
Рауль Хименес (слева) против Рафаэля Варана. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
Рауль Хименес (слева) против Рафаэля Варана. Фото ФК «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 82-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил Жоау Моутинью. «МЮ» потерпел первое поражение под руководством главного тренера Ральфа Рангника.

«Вулверхэмптон» набрал 28 очков. Команда поднялась на восьмое место. У «Манчестер Юнайтед» 31 очко и седьмое место.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
03 янв, 20:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Жоау Моутинью, 82 (0:1)
Манчестер Юнайтед
де Хеа Джоунс Варан Шоу Ван-Биссака (Эланга, 84 ) Матич Мактоминай Криштиану Роналду Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60 ) Кавани Санчо (Рэшфорд, 75 )
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Марсал Коади Семеду Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Хименес (Силва, 81) Поденсе (Дендонкер, 88) Тринкан (Траоре, 66)
Предупреждения
Мактоминай 48, Шоу 56, Матич 74  -  Жозе Са 90
Судьи
Дин

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Евгений Петров все материалы автора

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