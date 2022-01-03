«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону»
22:26
«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» (0:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 82-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил Жоау Моутинью. «МЮ» потерпел первое поражение под руководством главного тренера Ральфа Рангника.
«Вулверхэмптон» набрал 28 очков. Команда поднялась на восьмое место. У «Манчестер Юнайтед» 31 очко и седьмое место.
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