Лукаку сегодня провел тренировку с «Челси»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку сегодня тренировался с командой. Фото с занятия опубликовала пресс-служба клуба.

Ранее футболист пропустил матч с «Ливерпулем» (2:2). Он не был включен в заявку по решению главного тренера Томаса Тухеля после своего скандального интервью итальянской прессе. Бельгиец заявил, что он недоволен игрой «Челси» и методами Тухеля, а также сообщил о своем желании вернуться в «Интер».

Тухель после игры заявил, что разберется в ситуации и отметил, что футболист может вернуться в состав команды..