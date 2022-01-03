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Лукаку сегодня провел тренировку с «Челси»

22:07
Ромелу Лукаку (в центре). Фото ФК «Челси»
Ромелу Лукаку (в центре). Фото ФК «Челси»
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку сегодня тренировался с командой. Фото с занятия опубликовала пресс-служба клуба.

Ранее футболист пропустил матч с «Ливерпулем» (2:2). Он не был включен в заявку по решению главного тренера Томаса Тухеля после своего скандального интервью итальянской прессе. Бельгиец заявил, что он недоволен игрой «Челси» и методами Тухеля, а также сообщил о своем желании вернуться в «Интер».

Тухель после игры заявил, что разберется в ситуации и отметил, что футболист может вернуться в состав команды..

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Евгений Петров все материалы автора

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