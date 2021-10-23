«Манчестер Юнайтед» вспомнил гол Канчельскиса в ворота «Блэкберна»
«Манчестер Юнайтед» в рубрике «Гол дня» вспомнил игру полузащитника Андрея Канчельскиса.
Английский клуб в Twitter выложил гол российского футболиста в матче АПЛ против «Блэкберна».
Andrei Kanchelskis with ice in his veins ?#MUFC | #GoalOfTheDay pic.twitter.com/LDx0VkrGXZ— Manchester United (@ManUtd) October 23, 2021
Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Вместе с манкунианцами игрок стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.
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